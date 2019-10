Lucifer 5: ecco il nuovo incredibile look di Tricia Helfer

Lucifer si concluderà definitivamente con la prossima quinta stagione. La serie, che sarà presente all'interno del catalogo di Netflix, potrà contare nuovamente sull'attrice Tricia Helfer che si presenta ai fan con un look decisamente diverso dal solito.

La madre del sovrano degli inferi, Charlotte - questo il nome del personaggio interpretato da Helfer - tornerà dopo averla vista per l'ultima volta durante il finale della terza stagione. Ma non si presenterà con l'aspetto a cui eravamo abituati.

Il portale TVLine, infatti, ha pubblicato in esclusiva una foto - che potete visionare cliccando sul link alla fonte in calce all'articolo - che mostra l'attrice con un look completamente rinnovato. Osservandola, si può subito notare un abito lungo molto vicino a quello che sembrerebbe uno stile in linea con gli anni 50 o '60, accompagnato infine dalla presenza di una collana di perle.

Come dimostra un foto del cast di Lucifer, sono già iniziati i lavori per le riprese dell'ultima stagione. Quest'ultima doveva essere composta inizialmente da dieci episodi, ma l'annuncio di altri sei episodi di Lucifer ha fatto si che il numero totale salisse a sedici. Vi ricordiamo inoltre che sono già stati pubblicati i titoli di alcuni di essi, e per gli appassionati del regista Tim Burton farà piacere sapere che il secondo episodio di Lucifer potrebbe richiamare Beetlejuice, il celebre film del 1988 con Michael Keaton e Winona Ryder.