Lucifer 5: il nuovo trailer ufficiale sta arrivando e sarà epico, parola dello showrunner

Dopo che Netflix ha fissato la data di uscita della seconda parte di Lucifer 5 al prossimo 28 maggio, è ormai questione di tempo prima di poter mettere gli occhi sul trailer ufficiale dei nuovi episodi. E a giudicare dalle parole dello showrunner Joe Henderson, sembra che i fan verranno ripagati dell'attesa.

"Ve la farete tutti sotto quando vedrete quel trailer. È fantastico" ha dichiarato l'autore durante una recente intervista con World Balloon. "Voglio dire, la stagione in sé è fantastica, ma quando vedrete il trailer... Avverto tutti quanti che il trailer conterrà qualche spoiler che potreste non voler vedere, ma non rovinerà l'esperienza, sarà solo un'aggiunta secondo me. Ma ci saranno un sacco di cose. Lo stavo guardando giusto di recente e ho pensavo: 'Abbiamo fatto tutte queste cose in 8 episodi? Wow!'"

Sono molte le novità in arrivo con questa seconda mandata di episodi, una su tutte l'introduzione di Dio, tornato sulla terra per impedire ai figli Lucifer, Michael (interpretati entrambi dalla star Tom Ellis), Maze e Amenadiel di distruggersi a vicenda. Parlando del nuovo arco narrativo, il membro del cast D.B. Woodside ha anticipato che proprio l'arrivo di Dio poterà un certo "caos" all'interno della serie.

Cosa vi aspettate dai nuovi episodi? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti. Intanto, Tom Ellis ha annunciato la fine delle riprese della sesta e ultima stagione di Lucifer.