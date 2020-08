Lucifer 5 da oggi su Netflix: ma già arrivano nuove informazioni sulla stagione 6!

Mentre tutti sono in trepidante attesa per la pubblicazione su Netflix della prima parte di Lucifer 5, gli showrunner della serie sono già a lavoro sulla sesta stagione che, come ormai ben sappiamo, sarà anche l'ultima.

In particolare ci sarà una virata verso alcune tematiche sociali, e verrà trattata anche la complessa vicenda del movimento Black Lives Matter, nato per arginare la violenza della polizia statunitense nei confronti delle persone di colore. A rivelarlo sono stati Ildy Modrovich e Joe Henderson che proprio in queste ore sono a lavoro sulla stesura degli ultimi episodi.

Come hanno ricordato gli showrunner si tratta comunque di una serie poliziesca e, questo momento particolare andava necessariamente raccontato agli spettatori: "Quando siamo tornati nella stanza degli sceneggiatori, abbiamo riflettuto sul fatto che siamo pur sempre una serie poliziesca e ci siamo chiesti in che modo abbiamo contribuito a parlare dei problemi sistemici che attanagliano il nostro mondo. Quindi abbiamo deciso di volerne parlare. Scriveremo dunque qualcosa che tratterà l'argomento direttamente e ne siamo molto contenti".

La Modrovich ha poi aggiunto di voler parlare davvero al cuore degli spettatori, tentando di scuotere le coscienze del pubblico: "Vogliamo parlare di tutto questo attraverso i nostri personaggi in modo emozionale e non retorico".

Alla stesura di questo importante episodio ha partecipato tutto il cast della serie e, in particolare gli attori D.B.Woodside, Lesley-Ann Brandt e Tom Ellis che si sono più volte esposti durante le proteste del movimento Black Lives Matter. Modrovich ha spiegato infatti che tutti hanno richiesto a gran voce che la serie trattasse un argomento tanto delicato ma attualissimo.

Intanto le nuove immagini di Lucifer 5 fanno salire ulteriormente l'hype. Manca veramente poco alla sua uscita. Per scoprire cosà accadrà nelle nuove puntate non ci resta che attendere.