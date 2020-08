Lucifer 5: perché una puntata è completamente in bianco e nero?

Anche se ci sarà ancora da aspettare per la seconda parte di Lucifer 5, i fan hanno potuto mettere le mani sulle prime otto puntate della quinta stagione, una delle quali ha riservato una bella sorpresa per gli amanti dei film in bianco e nero del passato.

Il quarto episodio, intitolato It Never Ends Well for the Chicken, è infatti ambientato nella Los Angeles deglii anni '40, e per questo gli autori hanno deciso di rendere il fascino dell'epoca anche dal punto di vista visivo. Una scelta audace, legata alla volontà degli autori di raccontare il primo caso a cui abbia mai lavorato il diavolo interpretato da Tom Ellis.

Un viaggio nella memoria dunque, innescato da una richiesta della figlia di Chloe (Trixie). La ragazza vorrebbe saperne di più sull'iconico anello indossato da Lucifer, che alla fine decide di raccontarle la verità. La storia inizia a New York nel 1946 e ruota attorno alla ricerca dell'anello di Lilith, esiliata dal Giardino dell'Eden millenni prima e costretta ad abitare sulla Terra.

Sebbene in alcuni momenti l'episodio ritorni su Lucifer e Trixie nel presente, il resto del cast appare nella puntata solo grazie ad uno stratagemma: i vari attori interpretano dei personaggi alternativi all'interno del racconto di Lucifer. Una piacevole trovata che immerge tutti nell'atmosfera tipica dei film noir.

Vi lasciamo il piacere di scoprire la soluzione del caso, e vi rimandiamo alla recensione della seconda puntata di Lucifer 5.