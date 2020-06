Lucifer 5: nella prossima stagione un attore di Supernatural, scoprite chi

Dopo la clamorosa rivelazione della data d'uscita di Lucifer 5 dal set con Tom Ellis arriva un'altra sensazionale novità: uno dei personaggi di Supernatural arriverà ad ostacolare il Re dell'inferno. Chi? Scopritelo oltre il salto, ma attenzione, troverete alcuni spoiler su Supernatural!

Il misterioso attore che attraverserà i confini del piccolo schermo è Rob Benedict, meglio conosciuto come Chuck Shurley, cioè il solo, ma in Supernatural non unico, Dio. Benedict debutterà nella serie Netflix nel nuovo ruolo di Vincent Le Mec, un mercenario francese che si recherà a Los Angeles per motivi di lavoro e dovrà fare i conti con Lucifer e l'intero dipartimenti di polizia.

Non è ancora chiaro se il personaggio sarà solo un'altra identità di Dio o se sarà un'aggiunta tutta nuova, ma soprattutto occasionale: ad ora l'apparizione di Benedict è limitata ad un solo episodio e i dettagli sulla trama sono ancora incerti. La stessa divisione di Lucifer 5 in due metà complica ulteriormente la situazione e, ad oggi, fare previsioni è completamente impossibile.

Pochi giorni fa la showrunner Ildy Modrovich di Lucifer aveva incuriosito i fan con tre indizi sospetti e anche DB Woodside ci aveva incuriosito non poco anticipando che con Lucifer 5 arriveranno importanti novità.

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre idee e teorie su quello che accadrà nei prossimi episodi? Fatecelo sapere nei commenti.