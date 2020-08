Lucifer 5, quando esce la seconda parte su Netflix? Tutto sui prossimi episodi

I fan di Lucifer saranno eternamente grati a Netflix: è grazie all'intervento della piattaforma che la popolarissima serie con Tom Ellis trovò nuova vita un po' di tempo fa, arrivando a sbarcare proprio durante questo agosto 2020 sui nostri schermi con i primi episodi della sua quinta stagione.

Già, i primi episodi: perché Netflix ha deciso di dividere in due tronconi i 16 episodi che compongono questa quinta stagione di Lucifer, riuscendo in questo modo ad aumentare esponenzialmente un hype ovviamente già altissimo.

Ma quando arriveranno su Netflix i nuovi episodi della serie sulle avventure del diavolo più amato del mondo? Ad oggi non ci è dato saperlo: la piattaforma sta abilmente tenendo sulle spine i propri utenti, che non aspettano altro che conoscere gli sviluppi di quanto visto in queste ultime puntate.

Nei nuovi episodi di Lucifer ci aspettiamo infatti che venga approfondito il rapporto tra Lucifer e il suo gemello Michael, interpretato dallo stesso Tom Ellis ed arrivato sulla Terra proprio nel momento in cui il fratello aveva fatto ritorno agli inferi; allo stesso tempo vedremo in che modo evolveranno le dinamiche padre/figli tra Dio e i suoi pargoli Lucifer, Michael ed Amenadriel, con l'onnipotente che avrà il volto di Dennis Haysbert.

Dal canto suo Tom Ellis ha già dichiarato che, della prossima tornata di episodi in arrivo, i primi due sono i suoi preferiti: l'attore ha inoltre anticipato che vedremo Dio condurre Lucifer in un posto che scatenerà sentimenti molto forti nell'animo del protagonista dello show. Curiosi? La risposta immaginiamo sia abbastanza scontata.

Nell'attesa, scopriamo in che modo ha avuto origine Michael, il gemello di Lucifer; pare, intanto, che uno degli attori della serie abbia avuto letteralmente paura di girare il season finale della quinta stagione di Lucifer.