Lucifer 5: quando ricominceranno le riprese della serie?

La produzione di Lucifer 5 è stata interrotta nel mese di marzo a causa dell'emergenza coronavirus, ma, fortunatamente, le riprese erano in pratica ultimate (almeno quelle della prima parte). I fan si chiedono dunque quando gli attori della serie Netflix torneranno sul set.

A detta di Lesley-Ann Brandt, interprete di Mazikeen nello show, "il 99% delle immagini ci sono". Ciò significa che la prima parte della serie dovrebbe raggiungere la piattaforma nei tempi previsti. Non a maggio come inizialmente immaginato, ma non è da escludere un debutto nei mesi estivi (ci si aspetta adesso un'uscita a giugno o a luglio 2020).

Al momento non esiste alcuna data d'uscita ufficiale per la ripresa della produzione di Lucifer 5. Si possono infatti fare congetture sulla data d'uscita della prima parte, ma non per la seconda (entrambe le tranche conterranno 8 episodi). Ciò che è certo, è che la pandemia sta rallentando non di poco il lavoro di postproduzione, nonostante il team creativo stia comunque facendo il suo.

Di conseguenza, è chiaro che bisognerà attendere che la situazione coronavirus migliori prima di poter vedere nuovamente sul set Tom Ellis e compagnia, perché è indispensabile che non venga messa a repentaglio la salute del cast - e del resto del team.

A ingannare l'attesa dei fan sono i numerosi dettagli che emergono in rete grazie a produttori e attori: di recente, per esempio, è stato raccontato il gesto galante di Tom Ellis sul set.

Gli appassionati continuano a chiedersi se ci sarà o meno Lucifer 6, stagione che inizialmente non avrebbe dovuto essere realizzata (invece nei piani di Netflix).