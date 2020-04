Lucifer 5, a rischio il destino di Maze? La scioccante dichiarazione di Lesley-Ann Brandt

L'attesa per la quinta stagione di Lucifer continua, ma nel frattempo arrivano preoccupanti anticipazioni sul destino di uno dei personaggi più amati dai fan della serie, ovvero la Maze di Lesley-Ann Brandt.

L'attrice, infatti, nel corso di una recente intervista promozionale, si è lasciata scappare qualche informazione di troppo: "Ho pianto a dirotto girando la quinta stagione di Lucifer. È stata una scena che ho girato nella quinta stagione di Lucifer. Ho pianto a dirotto in quella circostanza. Per me è stato incredibilmente difficile interpretarla e so che sarà ancora più arduo guardarla, quando andrà in onda", ha risposto l'attrice.

Cosa significa per i prossimi episodi di Lucifer? Maze sarà in pericolo? Difficile dirlo ora come ora, ma l'unica cosa certa è che queste dichiarazioni non lasciano presagire nulla di buono.

Ricordiamo che attualmente la produzione della serie è interrotta a causa della pandemia di Coronavirus, ma alcuni rumor anticipato problemi in paradiso con forti rischi per una sesta stagione a causa di alcune lamentele del protagonista Tom Ellis per il suo contratto. Tuttavia Warner Bros. e Netflix si sono dette fiduciose in passato per la produzione di nuovi episodio, quindi al momento non bisogna far altro che attendere notizie più concrete.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad nuovo un video backstage di Lucifer.