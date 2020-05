Lucifer 5, il ritorno del Diavolo è vicino: lo showrunner aggiorna sulla data d'uscita

Dal momento in cui Netflix ha annunciato i piani per un quinta stagione di Lucifer, i fan hanno atteso in modo spasmodico notizie relative alla sua data d'uscita, sperando potesse arrivare entro un anno, considerando l'approdo della quarta stagione sul servizio streaming lo scorso maggio 2019, ma così non è andata.

In verità i piani erano proprio quelli, ma sappiamo tutti dello scoppio dell'emergenza Coronavirus e del lockdown che ha bloccato intere produzioni hollywoodiane, compresa purtroppo quella della quinta stagione di Lucifer, che non ha potuto terminare le riprese degli episodi e dunque posticipare la finalizzazione del lavoro. Questo significa che non vederemo Lucifer 5 neanche a giugno, come poi suggerito dalla lista delle uscite del mese.



Al momento non è dunque ancora chiaro quando arriveranno i nuovi episodi, ma la showrunerr della serie, Ildy Mondrovich, è intervenuta via social per promettere ai fan l'imminente arrivo di una data d'uscita ufficiale. Rispondendo a un fan che chiedeva proprio questo, augurandosi l'arrivo di informazioni il prima possibile, la showrunner ha risposto "che arriveranno presto", mettendo soprattutto enfasi sul presto.



L'idea è che la data verrà annunciata il prossimo 6 giugno alle 6. Il gioco è quello del 666, il numero del Diavolo, e comunque rispetterebbe il modello promozionale dell'azienda, che pubblicizza i suoi originali un mese o due prima dell'uscita. E comunque anche la quarta stagione è stata annunciata 666 ore prima esatte rispetto al debutto su Netflix.