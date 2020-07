Lucifer 5, ecco tutto ciò che sappiamo fin qui sulla diabolica serie Netflix

Lucifer è la serie più attesa del momento. Il 21 agosto approderà su Neteflix con la sua quinta stagione. La serie sarà pubblicata in due parti separate, ciascuna di 8 episodi, per un totale complessivo di 16 puntate. Lucifer al termine della quarta stagione è tornato all'Inferno per salvare il mondo. Ora cosa accadrà?

Sappiamo che la serie continuerà ancora per una stagione. La sesta stagione dovrebbe essere definitivamente l'ultima ma, quando c'è il diavolo in ballo, non si può mai essere certi.

Il cast principale tornerà al completo, ritroveremo Tom Ellis, Lauren German, Rachael Harris, D.B. Woodside, Aimee Garcia, Kevin Alejandro e Lesley-Ann Brandt.

Conosciamo il titolo di diversi episodi. L'account Twitter degli showrunner di Lucifer ha rilasciato periodicamente indizi in modo che i fan potessero indovinare i titoli dei vari episodi dello show. Grazie a loro, sappiamo che "Really Sad Devil Man" è il titolo della premiere della Stagione 5, dunque la tristezza la farà di certo da padrona.

Dal trailer di Lucifer 5 abbiamo scoperto che il protagonista delle serie ha un malvagio gemello. Chi la spunterà tra Lucifer e Michael?

L'episodio 4 sarà ambientato negli anni '40 in un universo alternativo, e sarà girato in bianco e nero, dando al tutto un aspetto noir. Avremo poi anche due numeri musicali nell'episodio, incluso un duetto tra Lucifero e il suo compagno ed eterno confidente, Mazikeen.

Vedremo certamente molto più dell'inferno e verrà introdotto un nuovo personaggio chiamato Donovan Glover. Netflix ha annunciato su Twitter di aver scelto Matthew Bohrer per il ruolo, ma finora non abbiamo altri dettagli sul suo conto. orse è la minaccia ultraterrena a cui Woodside si riferiva? Per scoprirlo non ci resta che attendere ancora poco più di un mese.