Lucifer 5: tutto ciò che sappiamo sui prossimi episodi della serie

La quinta stagione di Lucifer è stata divisa in due parti, ciascuna composta da otto episodi. A differenza quindi da quanto era stato annunciato inizialmente, in tutto gli episodi della stagione 5 non sono dieci ma sedici. La prima parte di Lucifer 5 ha debuttato su Netflix venerdì 21 agosto 2020, ma quando esce anche la seconda parte?

Attualmente Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale, ma si sa che le riprese dell'ultimo episodio della quinta stagione sono ripartite il 24 settembre a Los Angeles al termine delle quali sono iniziate anche le riprese della sesta stagione.

In teoria, quindi, la seconda parte di Lucifer 5 potrebbe arrivare nella primavera del 2021 e più probabilmente intorno a maggio 2021 considerando che tra un gruppo di episodi e un altro Netflix fa passare circa 8-9 mesi come accaduto con La Casa di Carta terza e quarta parte.

Cosa dovremo aspettarci da questa seconda parte? Ovviamente queste riprenderanno da dove si è conclusa la prima parte, ovvero il ritorno sulla Terra di Lucifer e lo scontro con il gemello Michael che si era spacciato per lui. Riuscirà quindi a smascherare la sua vera identità? Sicuramente sì, anche perché recentemente la sceneggiatrice della serie Ildy Modrovich ha assicurato che presto conosceremo alcuni dettagli proprio su Michael e soprattutto perché ogni volta che assume l'identità del fratello debba raddrizzare e sistemare la spalla destra.

Alcuni dettagli sono stati rivelati in una maniera molto particolare anche dalla pagina ufficiale Twitter della serie che, tramite degli indovinelli, ha innalzato l'hype negli spettatori. Uno di questi diceva:

"Nessuna news sulla 5B ma la vera notizia è che vi possiamo anticipare è che *** e **** andranno in terapia“.

I fan hanno quindi ipotizzato che Dio e Luci andranno in terapia mettendo in mostra il rapporto padre e figlio. Altri hanno pensato a Dan e Maze o a Dio e figli (God e sons).

I Tweet, però, sono andati avanti:

"Molte cose nella vita sono ancora un mistero, compresa la data di uscita della 5B, ma non vedrete l’ora che *** riunirà la famiglia per ******".

Anche in questo caso la maggior parte è convinta che si parli sempre di Dio riguardo a colui che riunirà la famiglia.

Infine l'ultimo Tweet diceva:

"Ci sentiamo diabolici oggi. Potremmo fare uno spoiler sulla 5B proprio adesso! **** giocherà l’ultimo scherzo a *** 😈".

Ancora una volta, quasi a conferma delle teorie precedenti, sembra proprio che Lucifer possa averla vinta su Dio.



Altri importanti dettagli sono i titoli ufficiali della seconda parte della quinta stagione:

9 Family Dinner

10 Bloody Celestial Karaoke Jam

11 Resting Devil Face

12 Daniel Espinoza: Naked and Afraid

13 A Little Harmless Stalking

14 Nothing Lasts Forever

15 Is This Really How It's Going To End?!

16 A Chance at a Happy Ending

Insomma, si tratta solo di ipotesi, ma sono gli unici dettagli che abbiamo al momento, oltre alla conferma di un cameo speciale nella quinta stagione di Lucifer.