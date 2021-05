Lucifer 5, una scioccante uscita di scena nella seconda parte della stagione

Gli episodi della seconda parte della stagione 5 di Lucifer sono finalmente disponibili in streaming su Netflix, e molti spettatori si sono già lanciati in un intenso binge watching. DB Woodside aveva anticipato un momento scioccante, e in effetti è stato di parola: scopriamo cosa è successo, avvisando che nelle prossime righe seguiranno spoiler.

All'inizio del secondo blocco di episodi di Lucifer 5, Dio (Dennis Haysbert) annuncia la sua intenzione di ritirarsi, e la decisione su chi prenderà il suo posto spetta a Lucifer e Michael (entrambi interpretati da Tom Ellis). La scelta ricade sul primo, anche se il secondo medita un piano per ribaltare la situazione.

In questo contesto, per Lucifer, Chloe (Lauren German), Dan (Kevin Alejandro) ed Ella (Aimee Garcia) c'è un nuovo caso di omicidio da risolvere. Durante le indagini, Dan sembra sulla pista giusta, ma viene rapito da una banda di mercenari, che lo picchiano e lo torturano per avere informazioni che lui non è in grado di dare.

Dopo aver incontrato un'ultima volta Chloe e averle dato un utile indizio, Dan non sopravvive alle torture. La sua morte, si scoprirà poi, fa parte di un piano architettato da Michael per fare tornare Lucifer all'inferno e prendere il suo posto come Dio.

La morte di Dan ha sicuramente scioccato i fan di Lucifer, ma a quanto pare era stata ideata da prima che la serie fosse rinnovata per la sesta e ultima stagione, e fa parte di quello che lo showrunner Joe Henderson ha definito "un bellissimo puzzle". Se non l'hai ancora fatto, intanto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione completa di Lucifer 5.