Lucifer 5, nuove anticipazioni sulla parte 2: vedremo una Linda inedita

Intervistato da The Wrap per parlare della sua recente esperienza con Lucifer, Richard Speight Jr. ha svelato qualche anticipazione sull'episodio che ha diretto per la seconda parte della quinta stagione della serie con Tom Ellis.

"Vi dico questo. Se ho imparato qualcosa da Supernatural, è che i finali non significano molto" ha spiegato il regista sul rinnovo a sorpresa di Lucifer per una sesta e ultima stagione. "Lo dico perché ogni volta che partecipavo a Supernatural e vedevo come si concludeva una stagione, pensavo che avessero rovinato tutto, che non ci fosse via d'uscita e che non ci fosse più niente da raccontare perché la storia era conclusa. E nel primo episodio della stagione successiva trovavano sempre un modo per riportare l'aereo in pista. Non ho dubbi sul fatto che gli scrittori di Lucifer faranno lo stesso."

Intitolato 'A Little Harmless Stalking', il suo episodio si focalizzerà sulla dottoressa Linda Martin: "Il mio secondo episodio esplora molto il personaggio di Rachel Harris, la dottoressa Linda. È molto presente nella puntata, ed è stato un vero piacere perché è una vera potenza come attrice, oltre ad essere una persona divertente. Gran parte dell'episodio è incentrato su di lei. Ovviamente ci sono anche Tom Ellis e la sua storyline, ma non è focalizzato interamente su quella."

Senza svelare dettagli importanti, Spieght ha spiegato che "Linda sarà coinvolta in una situazione che solitamente non è da lei, ma lo fa per una ragione che acquisirà senso con il progredire della puntata. Non è sempre la Linda divertente: il suo personaggio ha molto cuore e questo episodio lo dimostra."

