Lucifer 5, gli showrunner assicurano: 'La seconda parte sarà ancora più emozionante'

La prima parte della quinta stagione di Lucifer si è conclusa con un eccezionale cliffhanger che ha sopreso tutti gli spettatori ma, gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson assicurano che la seconda parte della serie sarà ancora più emozionante.

Mentre il tempo si è congelato per tutti i mortali, Lucifer continua la sua lotta con il malvagio gemello Micheal e, all'improvviso compare loro padre. Di certo per Tom Ellis non è stato facile interpretare i due ruoli ma, sembra che i colpi di scena continueranno anche nei prossimi episodi.

Secondo gli autori infatti la seconda tranche di puntate sarà la più complessa emozionalmente parlando: "Nella seconda parte della quinta stagione ci ritroveremo a far i conti con moltissimi sentimenti contrastanti. Sarà molto dura a livello emotivo. Ci sembrerà inizialmente tutto più luminoso rispetto alla prima parte ma, poi torna sempre la notte prima dell'alba".

Insomma prima del gran finale della sesta stagione, dovremo sicuramente fare i conti con molte difficoltà che saranno espresse anche attraverso le complesse dinamiche familiari introdotte con gli episodi da poco approdati su Netflix: "Papà è a casa e non è contento di quello che hanno combinato i suoi figli. Tutto questo è alla base dei sentimenti che esploreremo nella seconda parte di stagione. Fin qui tutti hanno tentato di soddisfare le aspettative di un padre che nemmeno conoscono a fondo. Tutto è sempre così misterioso ma, presto bisognerà sciogliere tutti i dubbi e porre le domande giuste".

In attesa di scoprire cosa ci riserveranno le nuove puntate, trapelano già le prime informazioni su Lucifer 6. Sembra che molti saranno i riferimenti al complesso periodo che stiamo vivendo in questi mesi.