Lucifer 5, nemmeno lo showrunner conosce la data di uscita della seconda parte su Netflix

I fan di Lucifer sono in trepidante attesa dei nuovi episodi della seconda parte della quinta stagione su Netflix, ma sembra proprio che anche lo showrunner della serie sia all'oscuro, come tutti noi, della data di uscita. Ildy Modrovich ha assicurato i fan su Twitter che rivelerà tutto quando potrà.

"Oh miei carissimi demoni, se solo lo sapessi!!!" ha risposto a un fan curioso. "Te lo diremo non appena lo sapremo e avremo il via libera per condividere la notizia. #LuciferSeason5part2 #Lucifer".



Da questa seconda parte di stagione dovremmo aspettarci l'episodio più oscuro dello show, almeno secondo lo sceneggiatore Joe Henderson.



Dopo che i fan hanno indovinato correttamente il titolo di un episodio, Henderson ha scherzato: "Questo è l'episodio più oscuro e allo stesso tempo più leggero di #Lucifer che abbia mai scritto. È semplicemente STRANO in tutti i miei modi preferiti".



Il profilo Twitter dello show potrebbe aver svelato anche un piccolo spoiler che ha scatenato immediatamente la fantasia dei fan anche se altre anticipazioni sono state diffuse recentemente sulla quinta stagione di Lucifer.



La prima parte della quinta stagione di Lucifer è disponibile su Netflix, speriamo di avere presto notizie sulla seconda parte e la sua data d'uscita, che comprenderà anche un cameo a sorpresa.