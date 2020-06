Lucifer 5, la showrunner si scusa con i fan per l'attesa 'Anch'io pensavo prima'

In molti si aspettavano l'annuncio della data d'uscita di Lucifer 5 per lo scorso 6 giugno, ma così non è stato. E siccome ci era stato promesso che "presto" avremmo saputo qualcosa, ma quel presto non è ancora arrivato, è la stessa showrunner della serie a commentare la situazione su Twitter.

Come per tutte le produzioni seriali e cinematografiche, anche i lavori per la la quinta stagione di Lucifer si sono dovuti interrompere a causa della pandemia, ma con delle ultime cose da sistemare in post-produzione, non mancava poi molto per completare l'opera e individuare una finestra di lancio per i nuovi episodi su Netflix.

"Aspetto da una vita questo 'presto' che ci avevano promesso <3 3="" che="" modo="" di="" stuzzicarci="" em="">" ha scritto una fan su Twitter, commentando le parole con cui Indy Modrovich, la showrunner di Lucifer aveva indirizzato i fan in preccedenza in merito all'annuncio di una data d'uscita della quinta stagione.

E proprio Modrovich, retwittandola, ha risposto "Lo so! Hai il diritto di essere irritata, anche io onestamente pensavo che lo avremmo annunciato prima! Oof".

Ma anche se l'impazienza (in buona fede) è tanta, c'è chi osserva come questo notevole ritardo possa essere stato causato anche dall'attuale clima sociale, in tutto il mondo, ma soprattutto in America.

"Sono sicuro all'80% che [il ritardo] abbia a che vedere con ciò che sta succedendo al momento... Perciò ragazzi, tranquilli" ha scritto un utente, e la showrunner ha retwittato rispondendo "Questo è vero. Ci sono così tante cose al momento che sono più importanti e meritano l'attenzione di tutti. La NOSTRA attenzione. #PerQuestoNonRiescoADormire".

E se anche voi non vedete l'ora che arrivi la nuova stagione di Lucifer, eccovi cinque imperdibili episodi da riguardare nel frattempo.