Lucifer 5, sorpresa per i fan: arriva una scena inedita con Chloe Decker

Siamo in attesa di scoprire quando andranno in onda le puntate inedite di Lucifer 5, nel frattempo l'account Twitter dello show ha condiviso con i numerosi fan un video in cui è anche presente una scena mai vista.

In calce alla notizia trovate il tweet del profilo di Lucifer sulla celebre piattaforma social. Nel messaggio è presente questo commento: "Siamo entusiasti di Chloe Decker ogni giorno, per questo abbiamo creato questa fancam per mostrare quanto siamo suoi fan", nel video che accompagna il tweet è possibile vedere vari momenti incentrati sul personaggio interpretato da Lauren German, inoltre gli ultimi secondi ci mostrano gli effetti dello scontro tra Lucifer e Amenadiel contro Michael e Maze, alla ripresa dello scorrere del tempo infatti vediamo la stanza in cui si trovavano venire completamente distrutta, mentre Chloe inizia a cercare il protagonista con il volto di Tom Ellis.

Come sapete i lavori sulla seconda parte della quinta stagione sono iniziati lo scorso settembre, a causa delle difficoltà date dalla pandemia di Coronavirus non è ancora stato annunciato il giorno in cui potremo vedere la conclusione di questa parte, nel frattempo ecco qualche dettaglio in più sui prossimi cameo che vedremo in Lucifer, opera presente nel catalogo di Netflix.