Lucifer 5, la spiegazione del clamoroso finale di stagione

Quest'oggi è finalmente arrivata su Netflix la seconda parte della quinta stagione di Lucifer, che i fan della serie attendevano con ansia ormai da mesi. Ma come si sarà conclusa la Scopriamolo.penultima stagione dello show con protagonista Tom Ellis?

Nel sedicesimo e ultimo episodio della quinta stagione, A Chance at Happy Ending (Il lieto fine... o no?) assistiamo a diversi eventi piuttosto scioccanti, dalla morte di un personaggio principali all'"incoronazione" di un altro... Ma andiamo per ordine.

La morte di Dan (Kevin Alejandro) ha sconvolto tutti, in particolare Chloe (Lauren German), che se ne dà la colpa.

Persino Maziken (Lesley-Ann Brandt), però, sembra averla presa particolarmente a cuore, essendo la prima morte di una persona cara che sperimenta dopo aver ottenuto un'anima. E la riflessione che ne scaturirà, grazie anche all'aiuto di Amenadiel (DB Woodside), la porterà a voler ricongiungersi con Eve (Inbar Lavi).

Nel frattempo, Dio (Dennis Haysbert), ha deciso di ritirarsi e rendere vacante il suo posto come sovrano dei Regni, lasciando ai suoi figli, Lucifer e Michael (interpretati entrambi da Tom Ellis) il compito di individuare tra loro il successore (successore che, per essere tale, dovrà essere approvato dagli altri angeli).

Così Michael decide di giocare sporco e utilizzare a suo vantaggio l'informazione che Dan non si trova in paradiso, bensì all'inferno. Va dunque dal fratello, e gli propone di dividersi gli incarichi: Lucifer continuerà ad essere Re dell'Inferno, mentre Michael regnerà sul Paradiso. Dopotutto, con il senso di colpa che si porta dietro Chloe per la morte di Dan, la donna finirà sicuramente all'Inferno quando morirò, e Lucifer potrà averla sempre accanto...

Ma Lucifer si rifiuta, e invece si dirige verso casa, dove trova Chloe, che una volta scoperto il piano di Michael e il destino di Dan, si infuria. In quel momento, però, ecco arrivare l'angelo Ramiel che... Muore. Proprio di fronte a loro. Sembra infatti che Michael stia ricorrendo al terrore e all''omicidio per mettere in riga gli angeli e assicurarsi il ruolo di successore.

Chloe, Lucifer chiedono allora aiuto a Ella Lopez (Aimee Garcia), e insieme intercettano un complotto per eliminare il mortale che è in possesso dell'ultimo frammento della spada fiammeggiante. Purtroppo per loro, però, Michael li precederà e ucciderà comunque l'innocente.

Lucifer, Chloe e Amenadiel si preparano al momento del voto (e per l'inevitabile guerra). L'unico angelo che mostrerà il suo sostegno nei confronti di Lucifer sarà però Zadkiel, l'angelo della rettitudine, che approva il suo voler diventare un Dio per amore.

Michael, che crede di aver automaticamente vinto, scopre invece che ottenere i poteri di un Dio è qualcosa di decisamente più complicato, e mentre non sa di preciso cosa stia accadendo, la sua prossima mossa è quella di combattere contro il fratello.

Michael e Lucifer si scontrano, e quando sembra che Lucifer stia avendo la meglio, l'angelo della morte Azrael appare, e Michael pugnala Chloe, uccidendola. Chloe muore tra le braccia di Lucifer che, disperato, decide di andare in Paradiso per salvarla, pur consapevole delle conseguenze per lui, essendo stato bandito da quel luogo.

Nel frattempo, tutte queste morti danno il via a una guerra tra gli angeli, con Maze che si aggiunge alla battaglia assieme a un gruppo di demoni.

Lucifer arriva in paradiso,ma grazie all'anello dell'immortalità riesce a non decedere all'istante, e anzi trova un inaspettato alleato che lo aiuterà a rintracciare Chloe. Il Re dell'Inferno convincerà Chloe a tornare a sulla Terra, ma per farcela arrivare si sacrificherà, donandole l'anello dell'immortalità.

Chloe comparirà davanti a uno scioccato Michael, con il quale inizierà a combattere, e che riuscirà anche a disarmare. Nel momento di sferrare il colpo finale, tuttavia, Chloe sente una voce piuttosto familiare...

È Lucifer che, con il suo sacrificio, si è dimostrato degno di essere il successore di Dio. Questi, dopo che Michael si sarà arreso, reciderà le ali del fratello, e lo condannerà... A rimanere sulla terra.

"Nel periodo che ho trascorso qui sulla Terra ho imparato che tutti meritano una seconda possibilità Persino io. Persino tu" afferma, e con l'approvazione degli angeli e la spada al cielo, si erge a nuovo Dio.