Lucifer 5, la star della serie Netflix rivela: 'Michael ha un'agenda molto pericolosa'

In una recente intervista David Bryan Woodside interprete di Amenadiel Firstborn nella serie Netflix, Lucifer 5, ci racconta di più di Michael e della sua temibilissima agenda.

Ormai sappiamo bene che la quinta stagione sarà incentrata sulla rivalità tra Lucifer e il suo gemello Michael, ma di quest'ultimo non sappiamo ancora molto. Certamente per quanto visto fin qui il fratello del noto protagonista della serie, è molto malvagio e a riguardo D.B Woodside dice.

"Michael ha un programma e, ci vorrà un po' di tempo prima che tutti si rendano conto dei suoi terribili piani. La sua agenda è estremamente pericolosa. Ci vorrà tutta la famiglia per fermare i suoi progetti".

Woodside dopo aver confermato che tornerà anche per la sesta stagione di Lucifer da poco annunciata, seguendo le orme di Joe Henderson e Ildy Modrovich, showrunner della sere, definisce eccezionale il modo in cui Tom Ellis ha saputo destreggiarsi tra questi due ruoli:

"Nonostante siano identici, è stato in grado di assumere manierismi fisici e schemi linguistici molto diversi, va avanti e indietro da un personaggio all'altro, sembra che stia vivendo una strana conversazione schizofrenica con se stesso. Ma nessuno oserebbe dire che non è geniale".

Grazie al trailer di Lucifer 5 abbiamo scoperto che la serie verrà rilasciata su Netflix a partire dal 21 agosto. Da quel giorno sarà possibile vedere però solo la prima parte composta da 8 episodi. Per la seconda parte ci sarà ancora da attendere. Noi siamo in trepidante attesa e voi?