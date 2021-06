Lucifer 5, svelati i segreti di quella scena tra Dio e Tom Ellis

Nella seconda metà della stagione 5 abbiamo visto un incredibile colpo di scena in Lucifer, e il pubblico attende già gli episodi della stagione 6, che metterà fine alla serie con Tom Ellis. I fan si lanciano in ardite teorie, immaginando per esempio che Chloe possa essere incinta, mentre un altro mistero è stato svelato.

Stiamo parlando della cacciata di Lucifer dal Paradiso da parte di Dio. In una recente intervista il co-showrunner Joe Henderson è tornato sull'argomento, spiegando che Dio non era arrabbiato e che la ragione dell'esilio è un'altra:

"Penso che, per me, Dio, lavorando in modi misteriosi, si sia reso conto che Lucifer aveva bisogno di trovare la propria strada" ha raccontato al podcast Word Balloon. "E così ha sostanzialmente deciso... non c'è spazio in Paradiso per due alfa, due teste che si scontrano, e quindi, a torto o a ragione, penso che lo abbia mandato nell'unico viaggio che Lucifer poteva fare per trovare sé stesso."

Un ottimo retroscena per impostare la stagione finale di Lucifer, anche perché la stagione 5B si è conclusa con Lucifer che, dopo una vera battaglia con suo fratello Michael (anch'egli interpretato da Tom Ellis), è stato eletto nuovo Dio, e tutti gli angeli si sono inchinati al suo cospetto.

Nel suo periodo sulla Terra, Lucifer ha avuto un percorso di crescita, e adesso è di fronte a una grande responsabilità. Nella stagione 6 dovrà quindi affrontare oneri e onori dell'essere onnipotente.