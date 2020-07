Lucifer 5 tra tentazioni e seduzione: il nuovo poster anticipa sviluppi infuocati?

Se non vedete l'ora di mettere gli occhi sulle prossime avventure di Lucifer Morningstar allora il poster che abbiamo in serbo per voi farà schizzare l'hype alle stelle... O per meglio dire al fondo dell'Inferno. Scoprite insieme a noi gli ultimi indizi su quello che potremmo vedere in Lucifer 5.

Le informazioni sulla trama della quinta stagione sono ancora pochi e fin'ora l'unico dettaglio rivelato è la diabolica faida tra Lucifer e suo fratello Michael, che presumibilmente impegnerà gran parte del minutaggio. Adesso il poster, che troverete in calce, sembra aprire ad ulteriori intrecci, anche amorosi, e alle possibili ripercussioni che lo scambio tra i due fratelli avrà sugli altri personaggi.

A farne le spese potrebbe essere soprattutto Chloe Decker, interpretata da Lauren German, e le frasi "Arrenditi alla tentazione", che campeggia sul poster, e "Tieni a freno le corna. Il agosto sarà deliziosamente diabolico" sembrano puntare proprio in quella direzione.

La prima metà della stagione 5 arriverà infatti tra un mese esatto e con essa ritorneranno sul piccolo schermo, oltre a Tom Ellis e alla German, anche Rachael Harris, D.B. Woodside, Aimee Garcia, Kevin Alejandro e Lesley-Ann Brandt, mentre è ancora top secret il ruolo di Matthew Bohrer, che interpreterà un personaggio di nome Donovan Glover.

In attesa di sviluppi vi suggeriamo tutti gli ultimi aggiornamenti dal set di Lucifer 5 e i primi indizi su Lucifer 6, ultima stagione della serie strettamente collegata agli imminenti capitoli.