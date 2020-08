Lucifer 5, Tom Ellis sul doppio ruolo che infiamma i fan: 'È stato un Inferno'

Regnare sugli Inferni non è un'impresa da poco, ma sembra che per il Diavolo di Fiducia di casa Netflix le sfide che lo attendono sulla Terra siano molto più ardue: Tom Ellis ha infatti alzato il velo sulla sua duplice interpretazione di Lucifer e Michael nella stagione 5.

Nella sua ultima intervista l'attore ha infatti rivelato alcune delle difficoltà incontrate sul set di Lucifer 5, di cui è disponibile da stamani il primo episodio.

"Il guardaroba di Michael [include] i mocassini più disgustosi che abbia mai visto", ha ironizzato Ellis. "Inoltre adora il dolcevita egli piace molto anche il tweed. Volevo differenziare questi due personaggi passando da un estremo all'altro: ovviamente Lucifer è un uomo di stile, quindi Michael doveva per forza essere qualcuno non pensa veramente a cosa indossare. Se avesse un computer, probabilmente passerebbe tutto il suo tempo a navigare in internet".

Ellis ha poi parlato elle difficoltà interpretative, sottolineando però come questa sfida sia stata per lui stimolante: "Ho dovuto imparare a parlare e a muovermi in modo differente: dovevo immedesimarmi prima in un personaggio e poi nell'altro e poi invertirmi di nuovo e tutto ciò molto velocemente. Quindi, ho dovuto escogitare dei trucchi che mi rendessero più facile la trasformazione, che è la ragione per cui ho voluto rendere Michael così diverso, soprattutto nell'aspetto fisico".

A pochissima distanza dal debutto del primo episodio di Lucifer 5, sono già arrivati nuovi aggiornamenti sulla sesta stagione di Lucifer e, per rimanere al passo con la trama, vi suggeriamo di passare dal nostro focus su tutti i nuovi personaggi di Lucifer 5.