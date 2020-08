Lucifer 5, Tom Ellis rivela: 'Ecco quanto manca esattamente alla fine delle riprese'

Stando a quanto riportato, il servizio di streaming on demand Netflix avrebbe ordinato uno stop ai lavori per il finale della stagione 5 di Lucifer, l'amata serie tv con protagonista il diavolo di Tom Ellis.

Proprio l'attore protagonista in un'intervista concessa a Da Man ha spiegato che l'episodio finale della nuova, attesissima stagione era ad un passo dalla conclusione prima che il lockdown imponesse lo stop dei lavori: "Eravamo estremamente vicini alla conclusione, ma il lockdown ha arrestato i lavori", ha detto Ellis. "Quindi, abbiamo ancora circa il 60 percento dell'ultima puntata da girare prima di poter considerare completa la quinta stagione."

Riguardo le difficoltà che la troupe dovrà aspettarsi quando la produzione riprenderà, Ellis ha avvertito: "Sarà difficile a dir poco. Abbiamo dovuto trovare un modo per fare tutto in sicurezza pur rimanendo costantemente produttivi. I set cinematografici sono solitamente un alveare di attività con persone che apportano costantemente aggiustamenti e modifiche dell'ultimo minuto in spazi piccoli e confinati. Ora, con le nuove restrizioni, ognuno deve fare il proprio turno per fare il proprio lavoro, quindi avrà un grande effetto a catena sulla produttività di ogni singolo giorno."

Infine, Ellis ha anche offerto un'anticipazione su ciò che i fan possono aspettarsi dalla nuova stagione della serie, dicendo: "Beh, per molto tempo abbiamo pensato che questa sarebbe stata l'ultima stagione di Lucifer, quindi la mentalità che avevamo scelta era quella di un ultimo grande bang prima di addio. Adesso la maggior parte degli episodi sono molto più vicini ad un'ora di durata e sono pieni di storie e performance fantastiche."

La quinta stagione di Lucifer uscirà in due parti, con la prima in arrivo su Netflix il 21 agosto. Il servizio di streaming ha annunciato anche una sesta stagione.