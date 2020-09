Lucifer 5, Tom Ellis scatenato nel teaser dell'episodio musicale

Tra le anteprime più attese del recente DC FanDome, Lucifer è tornato ad aggiornare i fan sulla seconda parte della stagione 5 con delle interessanti novità riguardanti l'episodio musicale 'Bloody Celestial Karaoke Jam'.

Dopo le anticipazioni degli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson, che hanno promesso una puntata all'insegna dello spettacolo, l'account ufficiale della serie Netflix ha pubblicato in queste ore una clip di oltre due minuti che mostra Lucifer (Tom Ellis), Chloe Decker (Lauren German), Dan Espinoza (Kevin Alejandro) e Ella Lopez (Aimee Garcia) mentre danzano sulle note di 'Another One Bites the Dust'.

Purtroppo Lucifer è uno dei tanti show la cui lavorazione è stata rallentata dalla pandemia, dunque non è ancora chiaro quando i nuovi episodi potranno arrivare su Netflix. Secondo quanto riportato da TV Line, le riprese del finale di stagione dovrebbero partire il 24 settembre, dopodiché la produzione si dedicherà immediatamente al sesto e ultimo arco narrativo.

Voi cosa vi aspettate dai prossimi episodi? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Intanto, per altre anticipazioni sulla seconda parte di stagione, vi rimandiamo alle dichiarazioni del regista Richard Speight Jr. sulle novità che riguardano la dottoressa Linda e il suo ruolo nell'episodio 'A Little Harmless Stalking'.