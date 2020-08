Lucifer 5: il trailer ha spoilerato un grande plot twist?

In una recente intervista con TVLine, il co-showrunner della quinta e attesissima stagione di Lucifer, Joe Handerson, ha rivelato il perché di una mossa alquanto curiosa che ha fatto imbestialire non poco i fan della serie, cioè rivelare un grosso plot twist dei nuovi episodi nel trailer di presentazione della stagione.

Quale plot twsit? Ma ovviamente l'arrivo di Michele sulla terra sotto le mentite spoglie di Luci, che sappiamo comunque tornerà e condividerà proprio la scena con questo suo fratello "doppio", sempre interpretato da Ellis. E a tal proposito, Handerson ha spiegato che in realtà questa rivelazione dice poco o nulla sul resto della stagione:



"Ci siamo passati molte volte su questo argomento, ma c'è una ragione per cui abbiamo scelto di rivelare quel grande spoiler già nel trailer. E il motivo è davvero semplice: c'è molto di più da raccontare in questa stagione e quella cosa in particolare rivela poco o nulla su tutto il resto".



Ma c'è anche un'altra motivazione: "Dato il diverso uso che i fan fanno di Netflix, volevamo offrire un'esperienza di visione condivisa rispetto a quel determinato spoiler, che lo hanno sperimentato così insieme e direttamente, senza che nessuno lo rivelasse prima di altri".



Intanto vi ricordiamo che il cast principale tornerà al completo: ritroveremo Lauren German, Rachael Harris, D.B. Woodside, Aimee Garcia, Kevin Alejandro e Lesley-Ann Brandt. Ancora prima dell'uscita, Netflix ha inoltre deciso di rinnovare Lucifer per una sesta e ultima stagione in cui, al contrario di quanto affermato da rumor privi di fondamento, Ellis tornerà a vestire i panni del protagonista.

La prima parte della stagione 5 debutterà su Netflix il prossimo 21 agosto. Nell'attesa, qui potete trovare il trailer ufficiale di Lucifer 5. Per un veloce ripasso, vi lasciamo invece al video riassunto di Lucifer 4.

Cosa vi aspettate dai nuovi episodi? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.