Lucifer 5: le ultime novità, aspettando l'uscita su Netflix

Ormai lo sappiamo da tempo: Lucifer arriverà con la sua stagione 6, che andrà a concludere le vicende del personaggio interpretato dal bello e impossibile Tom Ellis. Mentre abbiamo di recente scoperto che le riprese di Lucifer 6 procedono senza intoppi, oggi vogliamo tornare a parlare della seconda parte della stagione 5, che deve ancora uscire.

Prima di poter assistere alle ultime storie di Lucifer Morningstar, infatti, dobbiamo ancora vedere insieme cosa succederà negli episodi che andranno a concludere il quinto arco narrativo. Ma quando esce la stagione 5B di Lucifer su Netlix?

La storia della produzione di Lucifer 5

La quinta stagione dello show è stata ufficialmente annunciata da Netflix il 6 giugno 2019. Inizialmente erano previsti 10 episodi, ma successivamente la produzione ha deciso di estendere il numero di puntate a 16, dividendolo in due parti. La prima parte della stagione 5 di Lucifer è uscita il 21 agosto del 2020, diventando subito una delle serie più viste sulla piattaforma streaming.

Quando esce Lucifer 5B?

Al momento, non abbiamo notizie ufficiali. C'è da considerare, tuttavia, che conosciamo ormai bene le tempistiche di Netflix quando si tratta di pubblicare varie parti di una serie televisiva. Se pensiamo al fatto che dovrebbero passare almeno due quadrimestri completi tra una parte e l'altra di uno show televisivo, possiamo ipotizzare che Lucifer 5B uscirà intorno alla primavera del 2021. In questo caso, considerando che le riprese sono già terminate, non dovrebbero esserci stop eventuali dovuti alla pandemia globale di COVID-19. Al più tardi, vedremo il ritorno del diavolo sui nostri schermi durante l'estate del 2021.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione finale della prima parte di Lucifer 5, la palla passa ora a voi: quando credete che potremo assistere a Lucifer 5B? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!