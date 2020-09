Lucifer 5: le ultime dal set, quando esce la seconda parte su Netflix?

Una delle certezze della stagione televisiva del 2020 è il successo di Lucifer come serie più vista su Netflix, chiudendo un periodo d'oro che, dopo i timori per la cancellazione e la successiva acquisizione da parte di Netflix, sta concedendo alla serie, libero adattamento del personaggio DC di Lucifer Morningstar, una seconda giovinezza.

Dopo l'annuncio dell'ingresso nel cast di Lucifer di Scott Porter, la notizia che più interessa i fan è scoprire quando uscirà la seconda parte della quinta stagione. Cercheremo oggi quindi di fare chiarezza.

Dopo lo stop a causa della pandemia globale di COVID-19, la produzione ha ricominciato a lavorare alacremente ai prossimi episodi della serie, sotto gli occhi dello showrunner Tom Kapinos. Stando a un report di TV Line, le riprese sono ricominciate giovedì 24 settembre, con la priorità di concludere il season finale, per poi dedicarsi al lavoro di post-produzione e di attività pubblicitaria. Il tutto con le nuove direttive di Warner Bros per lavorare in sicurezza.

Poco tempo prima Tom Ellis, protagonista della serie e volto di Lucifer, aveva dichiarato a Collider che le riprese per l'episodio conclusivo della quinta stagione avrebbe richiesto un lavoro di: "solo cinque o sei giorni". Se tutto sta procedendo per il verso giusto, quindi, in questi giorni il cast dovrebbe aver già concluso i lavori per il season finale, o quantomeno potrebbe essere agli ultimi ciak.

Sempre Ellis, questa volta intervenendo al Pilot TV Podcast aveva dichiarato che: "se tutto va come deve, la seconda parte potrebbe arrivare entro Natale, o nei primi mesi del prossimo anno".

Stando a queste informazioni, la data più papabile per l'uscita dei nuovi episodi della quinta stagione di Lucifer potrebbe essere quella di gennaio 2021.

Recentemente, un'altra protagonista della serie, Lauren German, ha parlato dei suoi sentimenti riguardo al dover cantare nel prossimo episodio musicale in arrivo, dichiarando di essere stata davvero spaventata dal fatto di dover cantare. La German, inoltre, ha condiviso un momento nel quale si è commossa: "c'è quel momento in cui Lucifer si trova in difficoltà, e Tom (Ellis, ndr) inizia a cantare... Ero nel mio camper e ho iniziato a piangere. È un momento stupendo."

