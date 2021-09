Lucifer 6, ecco alcune cose importanti da sapere in vista del finale

Lucifer tornerà con la prima parte della sesta e ultima stagione il 10 Settembre su Netflix, e molte teorie si stanno facendo strada in questi giorni. Le più gettonate riguardano la storia di Chloe e quella di Trixie. Ma, prima di fare teorie e buttarci nel capitolo finale di Lucifer, ci sono alcune cose che bisogna ricordare.

E' importanti infatti non dimenticare il sorprendente finale della quinta stagione, che ha aperto le porte ad un sesto capitolo molto interessante. Vi avvisiamo, prima di continuare, che la prossima parte conterrà spoiler sulla s5!

Come ricorderemo, dopo il ritiro del Dio originale, i gemelli Michael e Lucifer si sono scontrati per prendere il suo posto. Inizialmente Lucifer desidera prendere posto in Paradiso per essere degno di Chloe, ma alla morte di Dan non è più un desiderio il suo, ma un dovere. Nel corso dello scontro tra i fratelli per il trono, Michael brandisce la Spada Fiammeggiante, ma Chloe riesce a sottrarre parte dell'arma. Proprio in quel momento, però, si palesa Azrael, con la cui lama Michael uccide Chloe, la quale prima di morire dice a Lucifer di amarlo.

Questo evento, ovviamente, porta un Lucifer sconvolto a recarsi in Paradiso, mentre angeli e demoni continuano lo scontro: deve riportare Chloe in vita, anche se sa che entrare nella Città d'Argento è per lui molto pericoloso. Infatti, anni prima, ne era stato bandito, e accedere a quel luogo gli farà prendere fuoco. L'anello dell'immortalità di Lilith gli permette di riportare la detective in vita, ma può essere usato solo per una persona.

Dunque Chloe torna sulla terra, e proprio nel momento in cui sta per uccidere Michael, la voce di Lucifer la chiama e la ferma: è tornato, ed è un Dio adesso. Gli angeli si inginocchiano a lui, ed è in questo momento che comprende di aver ottenuto finalmente il Trono. Un finale sorprendente, che preannuncia un'ultima stagione esplosiva. Ma attenzione, perché il margine su cui si gioca è rischioso.

E' proprio questo il colpo di scena da tenere presente in vista della sesta season, che tratterà temi molto vicini al cuore degli spettatori, come la violenza della polizia e la giustizia sociale. Uno spunto interessante. Per vedere come verrà trattato non ci resta che aspettare il 10 Settembre!