Lucifer 6, gli autori anticipano l'episodio animato tra Looney Tunes e Hanna-Barbera

Sono arrivati i primi dettagli sull'episodio animato intravisto nel trailer della stagione finale di Lucifer, a partire dal fatto che è stato realizzato dal team dietro Harley Quinn, l'apprezzata serie animata DC doppiata da Kaley Cuoco.

"Non pensavo che sarebbe stata una reale possibilità, fino a quando non è arrivata la pandemia" ha spiegato il co-showrunner e produttore esecutivo Joe Hendersoon. "Non credevo che ce l'avremmo fatta davvero perché era un'impresa. Ma con il COVID stavamo cercando modi per passare meno tempo sul set. E così il problema si è trasformato in un'opportunità, perché segretamente volevo realizzare questa cosa da anni".

Henderson ha poi commentato il coinvolgimento degli animatori di Harley Quinn: "Siamo stati super fortunati, perché abbiamo avuto una finestra temporale incredibilmente fortunata in cui i nostri animatori hanno potuto portare tanta umanità ai cartoni animati. Quindi c'è stata una convergenza meravigliosa."

Per quanto riguarda le ispirazioni, la co-showrunner Ildy Modrovich ha citato due pesi massimi dell'animazione come Hanna-Barbera e i Looney Tunes: "Stavamo pensando ad una stile ispirato ad Hanna-Barbera, e poi in realtà hanno lavorato anche un po' con l'influenza dei Looney Tunes, che si vede molto. Voglio dire, noi abbiamo dato dei suggerimenti e loro hanno semplicemente volato. Sono fantastici. È stato incredibile lavorare con loro. Avevamo un punto di partenza, ma loro lo hanno portato in vita".

Vi ricordiamo che l'appuntamento con la prima parte di Lucifer 6 è fissato al 10 settembre su Netflix.