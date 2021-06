Lucifer 6, gli autori parlano del finale: 'Lascerà un senso di pace'

In attesa di novità sulla data di uscita e sui dettagli della trama, il pubblico si chiede cosa bisogna aspettarsi dalla stagione 6 di Lucifer. Saranno come sappiamo gli episodi conclusivi della serie con Tom Ellis, e quindi sarà importante chiudere nel modo giusto ogni arco narrativo. Ne ha parlato recentemente uno degli sceneggiatori dello show.

Chris Rafferty, che ha firmato episodi come A Priest Walks into a Bar nella prima stagione e Monster nella seconda, ha raccontato alla rivista Script le sue impressioni in vista della conclusione di Lucifer.

"La mia speranza è che anche il nostro pubblico abbia apprezzato il viaggio" ha detto. "Che abbia goduto di tutte le emozioni, buone e cattive, attraverso cui l'abbiamo guidato. E che abbia trovato anche un senso di famiglia, come è successo a me."

Sappiamo già che ci sarà un atteso ritorno nella stagione finale di Lucifer, ma Chris Rafferty è consapevole che "tutte le cose belle finiscono". Per questo motivo, ha continuato, "il mio obiettivo numero uno per la sesta stagione era esserne consapevole. E aiutare il pubblico a trovare un senso di pace quando sarà finita."

Sull'affetto dei fan per Lucifer, lo sceneggiatore ha aggiunto: "Sono iper-consapevole dell'attaccamento del pubblico a questi personaggi e ricevo messaggi quotidianamente da chi vuole che lo show duri per sempre. Ma il mondo non funziona così."