Lucifer 6, ecco chi potrebbe morire nella stagione finale

Il capitolo finale di Lucifer è in arrivo su Netflix il 10 Settembre 2021. Dopo anni difficili, tra cancellazioni e ritorni continui, la serie con Tom Ellis giunge al termine. E sembra che lo farà con il botto. Infatti il titolo di uno degli ultimi episodi farebbe pensare alla morte di un personaggio importante nella stagione 6.

Sono tante le novità che i fan hanno ricevuto dal comic-con su Lucifer 6, ma la più grande è arrivata dai social, dove gli sceneggiatori hanno pubblicato una foto in cui si legge il titolo di un episodio che ha preoccupato non poco. Sulla copertina dello script della penultima puntata, infatti, leggiamo "Addio Lucifer". In aggiunta a questa foto gli sceneggiatori hanno scritto "Chi ci dirà addio nel penultimo episodio di Lucifer 6? Avete 17 episodi per scoprirlo. State certi che Chris vi farà emozionare. Ma non temete, ci tiene a farvi sapere che starà attento ai vostri cuori. Siete in mani sicure."

Come sappiamo Chris è lo sceneggiatore di alcuni episodi di Lucifer. Ovviamente queste informazioni hanno allarmato il pubblico, anche perché il quinto episodio della sesta si intitola invece "L'assassinio di Lucifer Morningstar". Che sia proprio il nostro protagonista a lasciarci? O forse inscenerà una finta morte per raggiungere altri scopi? O probabilmente sarà un altro personaggio a morire?

A rassicurarci è lo stesso Chris Rafferty sui social. Lo sceneggiatore ha infatti ricondiviso il post incriminato, e si è detto onorato di aver scritto il penultimo episodio e di aver lasciato i personaggi nel modo in cui li ha lasciati. Poi ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti aggiungendo "per coloro che sono nel panico: NON avete idea di cosa questo titolo significhi. Non date niente per certo. E poi... fidatevi di noi."

E che gli spettatori si fidino di lui è certo, anche perché in tanti anni Chris e il suo team non ci hanno mai delusi. Ma la curiosità è tanta e per soddisfarla bisognerà aspettare ancora un po'. Nel frattempo ci godiamo il nuovo trailer di Lucifer 6.