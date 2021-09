Lucifer 6, la classifica dei personaggi più forti della serie

Lo show Netflix Lucifer si è concluso con un finale perfetto. Giunta alla sua sesta season, la serie saluta i fan in modo grandioso. Gli showrunner di Lucifer sapevano da sempre come sarebbe finita, e ogni personaggio ha avuto il suo. Ora molti si chiedono però chi sia stato il più forte di sempre: ecco la nostra classifica, dal meno al più potente.

Marcus Pierce

Scarso si fa per dire. Pierce si è unito ai protagonisti nella terza stagione, e inizialmente sembrava essere un banale poliziotto. In verità non è altro che Caino, il primo figlio di Adamo ed Eva. Dopo aver ucciso suo fratello, Dio lo aveva reso immortale. Niente può ucciderlo, e questo lo ha reso un valoroso nemico per il nostro protagonista.

Amenadiel

Stiamo parlando del figlio prediletto di Dio, nonché l'angelo più antico e forte. Mandato più volte da Dio sulla terra per portare a compimento i suoi ordini, è un potente guerriero. Tra le sue qualità ci sono sicuramente l'immortalità e il volo, ma bisogna ricordare che l'angelo ha anche la capacità di fermare il tempo. Questo elemento gli permette camminare tra gli esseri umani senza essere visto e di cambiare situazioni e azioni.

Lucifero

Un gradino sopra l'angelo Amenadiel, c'è Lucifer Morningstar. I poteri di questo personaggio derivano dal fatto che è anche lui un angelo. E' immortale e fortissimo, ma in più c'è ben altro: è il Signore degli Inferi! Questo gli permette di guardare negli occhi un estraneo qualsiasi e fargli dire il suo più grande desiderio o segreto. Se si arrabbia può diventare davvero pericoloso.

Dea/Charlotte Richards

Si tratta della madre degli angeli, rinchiusa all'Inferno dallo stesso Dio. Arrivata nella seconda stagione, abbiamo subito appreso che ha tutti i poteri degli angeli, ma in più ha una qualità unica: è onnipotente e può bruciare qualunque essere umano.

Dio

Ovviamente in cima c'è proprio lui, Dio. Il creatore della terra è colui che influenza tutte le cose con la sua volontà. Non scende sul suolo direttamente, ma possiamo ascoltare la sua voce più volte. E' un essere onnipotente che ha orchestrato tanti eventi (come la creazione di Chloe Decker e il suo incontro con Lucifer).