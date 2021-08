Lucifer 6: come finirà la storia di Chloe? Ecco la teoria più gettonata dai fan

Da quando Lucifer è iniziato, i fan hanno teorizzato su ogni aspetto dello spettacolo, ma ora che la serie sta per giungere al termine le teorie si stanno progressivamente moltiplicando. La fine di una serie è sempre un momento triste per i fan, ma anche la giusta occasione per teorizzare alcune ipotesi.

Come con qualsiasi spettacolo che tratta di elementi soprannaturali, alcune delle teorie dei fan possono persino scavare in un territorio incredibile, ma mentre gli spettatori si preparano per la sesta e ultima stagione e il ritorno di alcuni dei migliori personaggi più amati dello show, alcune delle loro teorie sembrano effettivamente plausibili. Ecco quella che riguarda in particolare l'amato personaggio di Chloe.

Questa teoria non suggerisce solo che Chloe alla fine morirà e finirà in paradiso, ma che addirittura Lucifero sarà abbastanza redento da unirsi a lei lì. Resta da vedere se è ancora nella posizione di Dio a questo punto o no e se quindi Chloe sarà la nuova Dea o meno.

Tuttavia, l'idea è che Lucifero riguadagnerà le sue ali, non sarà più bandito all'Inferno e sarà accolto per vivere tutta l'eternità in Paradiso con l'amore delle sue molte vite. La teoria suggerisce anche che forse potrebbero morire insieme, con Lucifero che crede che tornerà all'inferno mentre lei è in paradiso, ma alla fine si rende conto che è tornato in paradiso con lei. Insomma, potrebbe essere un finale molto dolce e per certi versi inaspettato.

Sapevate che un'associazione cristiana provò a sabotare l'uscita e la produzione di Lucifer? Vi lasciamo, comunque, al nuovo trailer di Lucifer 6.