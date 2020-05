Lucifer 6: ci sarà davvero un'altra stagione, dopo la quinta?

Lucifer 6 si farà o no? Questa è la domanda che affligge i tantissimi fan della serie salvata da Netflix dopo la cancellazione di Fox. Quando il noto crime è stato rinnovato per una quinta stagione, era stato annunciato che non avrebbe avuto seguito... però, chissà!

Netflix ha ancora intenzione di portare avanti lo show sulle avventure della detective Decker e del suo diabolico consulente. Stando a TVLine, infatti, il colosso dello streaming avrebbe trattato con Warner Bros. per produrre nuovi episodi (sebbene al momento siano ancora scarsi i dettagli al riguardo). Addirittura, si è parlato di 10/13 episodi per Lucifer 6, essendo entrambe le parti piuttosto ottimiste.

Tutto sembrava procedere a gonfie vele, insomma: basti pensare che durante una diretta Instagram, Rachael Harris ha dichiarato che la produzione della sesta stagione di Lucifer stava per cominciare. Persino Tom Ellis, interprete del protagonista, aveva confermato la propria disponibilità (come il resto del cast principale).

A metà aprile, tuttavia, ci sarebbe stata una battuta d'arresto: sempre TVLine riporta infatti che Ellis avrebbe rifiutato un'offerta per Lucifer 6 da parte di Warner Bros., per via di alcuni vincoli contrattuali.

Allora cosa succede? Succede che Lucifer 6 è in totale stallo, perché le richieste dell'attore, che ha comunque affermato di voler fare assolutamente parte della stagione 6 della serie, hanno bloccato il tutto.

Ricordiamo che le riprese di Lucifer 5 sono state interrotte a marzo a causa dell'emergenza coronavirus.