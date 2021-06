Lucifer 6, tutte le domande a cui l'ultima stagione dovrà assolutamente rispondere

Dopo aver divorato la seconda parte della quinta stagione di Lucifer i fan si stanno già chiedendo quando potranno finalmente vedere la sesta ed ultima stagione della serie originale Netflix che dovrà rispondere a molte domande oltre a fornire ai fan un addio soddisfacente a Lucifer Morningstar e Chloe Decker.

Gli otto nuovi episodi si concludono con un importante cambiamento che pone le basi per un'epica ultima stagione. La prossima serie di episodi dovrà affrontare le conseguenze dello scioccante finale, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Lucifer.



Come di consueto, ci sono voci e molte speculazioni che circolano online su ciò che ci aspetta, ecco quali sono le principali domande a cui la sesta stagione dovrà rispondere:

Cosa farà Lucifer con i suoi nuovi poteri?

La quinta stagione di Lucifer termina con il nostro protagonista che diventa il nuovo Dio, in seguito alla decisione di suo padre di ritirarsi in un universo alternativo.

Dopo un aspro confronto con il suo subdolo fratello gemello Michael Demiurgos, Lucifer si dimostra degno rischiando la vita per salvare Chloe da una morte prematura.



Il finale termina con gli angeli che si inchinano a lui, apparentemente accettandolo come prossimo sovrano del paradiso, ma non è chiaro esattamente cosa farà con queste nuove responsabilità e questo potere.

Quale sarà il destino di Michel?

Il fratello gemello di Lucifer, Michael (Tom Ellis), era ansioso di prendere il trono. Invece, ha perso e gli sono state tagliate le ali, costringendolo sulla Terra, ma Michael non è uno che si tira indietro facilmente. Cercherà di usurpare il trono o si troverà una nuova e migliore vita da mortale?

Dan uscirà dall'inferno?

I fan di Lucifer sono rimasti scioccati quando il personaggio interpretato da Kevin Alejandro, il detective Dan Espinoza, è stato ucciso in modo brutale. Come se non bastasse Dan è andato all'inferno, che sembra una fine ingiusta per il suo personaggio. Scommettiamo che Dan troverà la sua strada per il paradiso ad un certo punto durante la sesta stagione, con Kevin Alejandro che ha confermato che lo vedremo ancora in Lcuifer.

Come se la caverà Amenadiel nelle forze di polizia?

In una svolta a sorpresa, il fratello di Lucifer, Amenadiel, ha espresso la sua intenzione di unirsi alle forze di polizia, che sembra destinata a diventare una trama importante nell'ultima stagione. Dan inizialmente aveva dei dubbi sull'idea prima di sostenere la domanda del suo amico alla polizia di Los Angeles, ma resta da vedere se riuscirà a cavarsela.

Come succederà tra Chloe e Lucifer?



Una cosa è essere in una relazione con il Diavolo, un'altra è essere innamorati di Dio. Ora che la storia d'amore tra Chloe Decker (Lauren German) e Lucifer è sulla buona strada, questa svolta nella vita di Lucifer come influirà sulla coppia? Considerato anche il fatto che lui si è sacrificato per lei.

Cosa riserva il futuro a Maze ed Eve?

Ildemone Mazikeen e la sua amata Eve sono tornate insieme nella seconda parte della quinta stagione dopo essersi incontrati per la prima volta nella quarta stagione e hanno rapidamente formato uno stretto legame. Ora sembra che la coppia rimarrà insieme, ma siamo ansiosi di scoprire come sarà il futuro per loro.

Ci sarà un lieto fine per Ella?

Scott Porter ha debuttato brevemente nella quinta stagione, apparendo al funerale di Dan dove si è presentato a Ella, ma probabilmente tornerà per un ruolo più importante, se i due iniziano a frequentarsi e si innamorassero sarebbe un bel finale per Ella.

Trixie ed Ella scopriranno la verità su Lucifer?

La figlia di Chloe, Trixie ed Ella Lopez sono ora gli unici due membri del gruppo di amici che non conoscono la verità su Lucifer.

Il piccolo Charlie ha dei poteri?

Baby Charlie, il figlio mezzo angelo e mezzo umano di Linda e Amenadiel, al momento non mostra abilità soprannaturali. Sebbene sia un sollievo per Linda, Amenadiel non può fare a meno di sentirsi leggermente deluso, ma c'è ancora tempo per cambiare le cose.

Chi governerà gli Inferi?

Attualmente, nessuno sta proteggendo le porte dell'Inferno e questo potrebbe essere un problema.

Quando esce la sesta stagione di Lucifer?

Questa è la grande domanda e sfortunatamente non conosciamo ancora la risposta. Ovviamente, i fan vogliono vedere la sesta stagione di Lucifer il prima possibile, ma ciò non significa che Netflix la rilascerà presto visto che non ha ancora annunciato la data di uscita.



Tuttavia, le riprese sono finite nella primavera del 2021, quindi potrebbe essere pronta per il lancio in autunno o inverno 2021.