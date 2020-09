Lucifer 6: quanti episodi avrà la stagione conclusiva? Doccia fredda in arrivo per i fan

La serie procedurale più piccante di Netflix si avvia ormai al finale e, a pochi gironi dall'inizio delle riprese di Lucifer 6, ecco svelato anche il numero di episodi della stagione conclusiva che, vi anticipiamo, avrà meno battute di quelle che speravate.

L'aggiornamento arriva dal portale TVLine, che svela ai fan la fatidica notizia: Lucifer 6 sarà composto di soli 8 episodi, la metà di quelli previsti per la quinta stagione. Attualmente in corso, i capitoli della quinta stagione sono infatti 16, opportunamente divisi in due metà, e sembra che proprio la scelta di aumentare il numero di questi episodi abbia avuto ripercussioni sulla quantità dei prossimi.

Originariamente la quinta stagione doveva essere composta di soli 10 capitoli, che sono stati successivamente aumentati a 16: è possibile quindi che parte degli eventi della stagione 6 vengano già introdotti in quella in corso e che nei suoi ultimi 8 episodi Tom Ellis riservi colpi di scena mozzafiato e più di un regolamento di conti senza pari. Starà quindi agli sceneggiatori rendere giustizia all'angelo caduto e, soprattutto, concludere l'amatissima serie in modo soddisfacente per i fan nonostante il minutaggio ridotto.

Proprio gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson avevano precedentemente rivelato che il rinnovo di Lucifer per una sesta stagione aveva sconvolto i loro piani, dando però loro la possibilità di approfondire e caratterizzare maggiormente i personaggi.