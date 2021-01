Lucifer 6, il titolo di un episodio preoccupa i fan: 'Fidatevi di noi'

Mentre il pubblico attende con ansia i restanti episodi della quinta stagione, gli sceneggiatori di Lucifer lavorano alla sesta, che sarà anche l'ultima dello show. La produzione continua e di tanto in tanto vengono anticipati, attraverso i social, anche quelli che saranno i titoli dei nuovi episodi.

Se qualche tempo fa aveva suscitato preoccupazione tra i fan di Lucifer un titolo come The Murder of Lucifer Morningstar, nei giorni scorsi l'account Twitter della Writers' Room ha pubblicato un altro aggiornamento in apparenza poco rassicurante. Il penultimo episodio, infatti, si intitolerà Goodbye, Lucifer e non può che far pensare a un addio. L'episodio è scritto da Chris Rafferty, che dal suo account Twitter ha provato a fare chiarezza, cercando allo stesso tempo di non scoprirsi troppo e di fomentare l'attesa dei fan.

"Dopo questi sei anni, sono profondamente onorato di aver scritto il penultimo episodio di Lucifer" recita il post di Chris Rafferty, che possiamo leggere anche in calce alla notizia. "E profondamente soddisfatto che QUESTO sia lo script con cui posso dire addio a questi personaggi. Per quelli in preda al panico: NON avete idea di cosa significhi il titolo. Non date NULLA per scontato. Inoltre... fidatevi di noi."

Nella sesta e ultima stagione di Lucifer ci sarà anche un episodio diretto da D.B. Woodside, e vedremo quello che secondo il co-showrunner Joe Henderson è l'episodio più dark mai scritto.