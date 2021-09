Lucifer 6, a che ora esce su Netflix l'ultima stagione sul Diavolo?

Lucifer torna il 10 Settembre su Netflix con la sesta e ultima stagione. I fan non vedono l'ora di scoprire come si concluderanno le avventure del personaggio interpretato da Tom Ellis. Nel frattempo vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato dello sguardo che abbiamo dato in anteprima. Ma a che ora verranno pubblicati gli episodi sulla piattaforma?

Come tutte le serie TV pubblicate su Netflix, Lucifer sarà disponibile a partire della mattina, più precisamente dalle 9:00.

Il teaser pubblicato da Netflix, secondo molti, avrebbe già anticipato il destino di Lucifer, sebbene i volti dei personaggi in quest'ultimo appaiano volutamente pixellati. Non abbiamo grandi noizie sulla trama della sesta stagione, ma dati il cliffhanger con cui ci ha lasciato la quinta, sappiamo già più o meno cosa aspettarci. Le vicende dovrebbero, infatti, riprendere proprio a partire dalla conclusione del capitolo 5.

A fornire qualche spoiler su ciò che potrebbe accadere sono anche i titoli di alcuni episodi forniti dai produttori, che hanno fatto nascere teorie di ogni tipo: la verità è che probabilmente agli sceneggiatori piace far spaventare il fandom. L'ultima stagione sarà formata da 10 episodi. Non è stata confermata, dunque, la teoria per cui, per arrivare ai 100 complessivi, ne sarebbero stati ordinati 17 per questo ultimo capitolo. Inutile dire che gli appassionati dello show ne sono rimasti un po' delusi, ma alla fine dei conti, se scritti bene, "solo" 10 episodi possono essere anche meglio.