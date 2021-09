Lucifer 6, quanto ha guadagnato Tom Ellis grazie alla serie? Il suo cachet aggiornato

Lucifer è una delle serie più seguite su Netflix. Lo show ha vissuto una vita difficile tra cancellazioni e salvataggi, e si è recentemente concluso con la sesta stagione che è stata molto apprezzata dai fan. Infatti il finale di Lucifer 6 è perfetto secondo molti. Ma adesso ci si chiede: quanto ha guadagnato Tom Ellis per vestire i panni del protagonista?

L'attore, come sappiamo, è stato il volto di Lucifer Morningstar, senza cui non ci sarebbe stato nessuno show. E di questo, lui, era ben consapevole, perché già dalla quinta stagione aveva chiesto un aumento sullo stipendio per ogni episodio. Ma di quanto era, appunto, il suo cachet?

Da ciò che sappiamo l'attore percepiva circa 50.000 dollari per ogni puntata, un numero alto ma di certo non incredibile se paragonato a quelli di altre star di serie di successo. Basti pensare alle cifre guadagnate da Jim Parsons per The Big Bang Theory, decisamente superiori. Con la crescita dell'apprezzamento del pubblico per lo show, Ellis ha poi chiesto un cachet più alto. Si dice che sia arrivato addirittura a domandare il doppio di quanto percepito fino a quel momento, ma da ciò che sappiamo è improbabile che Netflix glielo abbia concesso. Tuttavia è effettivamente possibile che per l'ultima season un aumento ci sia stato, e secondo alcune fonti avrebbe portato lo stipendio della star a 65-70 mila dollari. Non la cifra richiesta dall'attore, ma sicuramente numeri piuttosto importanti.

Secondo voi lo stipendio percepito da Tom Ellis per vestire i panni di Lucifer è giusto? Fatecelo sapere nei commenti!