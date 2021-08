Lucifer 6, un importante ritorno nella stagione 6: ecco di chi si tratta

Tra poco più di un mese sarà pubblicata la sesta e ultima stagione di Lucifer, e nei giorni scorsi, tanto per ingannare l'attesa, abbiamo visto una epica foto di Tom Ellis dal set. A quanto pare, prima di dire addio all'amata serie, i fan rivedranno un importante personaggio di cui si erano un po' perse le tracce.

Si tratta, stando a quanto riporta TV Line, del produttore musicale Jimmy Barnes, che a quanto pare avrà un "ruolo fondamentale" nel primo episodio, mentre Lucifer (Tom Ellis) cerca di capire cosa significa davvero essere Dio.

Interpretato da John Pankow, Jimmy Barnes è in un certo senso responsabile dell'incontro tra Lucifer e Chloe Decker (Lauren German). Nell'episodio pilota, infatti, l'amica di Lucifer Delilah viene uccisa fuori dal Lux, il club di Barnes. La sua morte spinge il personaggio di Tom Ellis a cercare il suo assassino, cosa che lo porterà a conoscere la detective. Si scoprirà poi che a uccidere Delilah è stato proprio Jimmy Barnes, il suo ex fidanzato e produttore discografico, che aveva assunto uno spacciatore per ucciderla e far schizzare così le vendite dell'album, che sarebbe stato pubblicato postumo.

Nei giorni scorsi erano emersi sul web dei rumor su una possibile stagione 7 di Lucifer. Non sappiamo ancora in che modo Barnes sarà fondamentale per Lucifer impegnato a entrare nel suo nuovo ruolo, ma gli showrunner della serie, gli showrunner della serie Ildy Modrovich e Joe Henderson, hanno anticipato che quello di John Pankow non sarà l'unico ritorno nello show.

"In realtà abbiamo un altro volto familiare che è apparso ad un certo punto in un episodio importante" hanno detto i due al recente Comic-Con. "Una guest star tra le più amate."