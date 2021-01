Lucifer 6, Joe Henderson entusiasta dell'episodio diretto da D.B. Woodside

Manca ancora un po' affinché arrivi su Netflix la sesta stagione di Lucifer, ma sappiamo che uno degli episodi sarà diretto da D.B. Woodside, e lo showrunner della serie promette grandi cose per l'occasione.

Nonostante i numerosi casi di COVID registrati sul set di Lucifer, i lavori per l'ultima stagione della popolare serie Netflix proseguono senza sosta, e sembra proprio che si sia arrivati a girare l'episodio diretto da nientemeno che Amenadiel in persona, D.B. Woodside.

Si tratta dell'ottavo episodio intitolato "Save the Devil, Save the World", e stando al co-showrunner della serie, Joe Henderson, c'è da essere entusiasti per ciò che vedremo.

"Sono dannatamente entusiasta per il debutto di @dbwofficial alla regia di #Lucifer!!!" ha infatti scritto in un tweet, ricondividendo il post della writing room dello show che anticipava proprio la 6x08 con la prima pagina dello script.

E anche l'attore ha voluto stuzzicare i fan, aggiungendo un breve commento al post "Diretto da D.B. Woodside. Ci sarà da divertirsi" assieme alle emoji di un diavolo e di un angelo.

Ma se al momento non sappiamo ancora nulla sull'episodio di Lucifer diretto da Woodside, se non che sarà il terzultimo della stagione, sempre Henderson ha recentemente rivelato che il terzo episodio sarà invece il più dark realizzato finora, facendoci preoccupare non poco sul significato delle sue parole.