Lucifer 6, ecco perché il finale di serie è perfetto

Gli showrunner di Lucifer sapevano da molto come sarebbe finito il loro show. La serie, giunta alla sesta stagione, si è conclusa con il suo ultimo ciclo di episodi disponibile su Netflix a partire dallo scorso 10 Settembre. Il finale, secondo noi, è perfetto. Ecco perché.

La parte seguente contiene spoiler, quindi se non avete ancora visto l'episodio vi consigliamo di cambiare pagina finché potete!

Come sappiamo, al termine degli eventi della stagione 6, c'è stato un colpo di scena finale davvero inaspettato: è comparso un nuovo personaggio. Si tratta di Rory, che scopriremo essere figlia del diavolo e di Chloe. Proprio questo è l'elemento che conclude al meglio le vicende, in un ultimo atto che mette tutti i personaggi nel posto giusto.

Secondo Tom Ellis "l'idea che Lucifer sia un papà, con tutto ciò che significa questo per lui, i sentimenti mai provati prima che fa emergere in lui, penso che abbia arricchito il viaggio del mio personaggio per arrivare dove era diretto. Quindi, anche se non era un capitolo che pensavamo di raccontare, quando è diventato evidente che era il capitolo che avremmo raccontato, ha reso la fine ancora più soddisfacente". Ciò che l'attore ha preferito è il cambiamento del suo personaggio, una cosa sicuramente da non dare per scontata considerando di chi parliamo! "L'idea che Lucifer avesse effettivamente imparato qualcosa in questa esperienza in cui ha camminato con l'umanità e aggiungere una sorta di "chiamata" o "vocazione", era proprio dove volevamo arrivare con la serie" ha detto Ellis.

Inizialmente i fan di Chloe e Lucifer si erano detti delusi, tuttavia poi è stato chiaro il "piano" degli showrunner. Lucifer ha seguito la sua vocazione, ma è poi riuscito anche a ritrovare la sua "partner".

La serie, ovviamente, non avrà una stagione 7. I giochi sono chiusi. Ma adesso i più curiosi si chiedono quali fossero i piani originali, cambiati dalla travagliata storia di cancellazioni e salvataggi che ha vissuto lo show: ci pensano gli showrunner, che hanno raccontato come sarebbe dovuto finire Lucifer in origine.