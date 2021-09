Lucifer 6, perché non ci sarà una Stagione 7? I motivi della chiusura

Lucifer 6 si è conclusa proprio nel modo in cui Tom Ellis e Lauren German volevano. Lo show ha salutato i fan con il suo ultimo ciclo di episodi, disponibili su Netflix dal 10 Settembre. Come sappiamo, la serie ha una storia turbolenta alle spalle: prima cancellata, è stata poi salvata da Netflix. Ma perché si é conclusa con la stagione 6?

In verità Lucifer ha subito più di una cancellazione. La Fox aveva infatti annunciato la sua chiusura già dopo la stagione 3, ma l'appello dei fan sui social ha portato Netflix ad acquisirla. L'accordo era di concludere con la quinta season, e sarebbe dovuto essere così, finché a Giugno 2020 un post sui social di Netflix ha annunciato il ritorno di Lucifer sui nostri schermi in un ultimo capitolo!

Alcuni fan, ovviamente, sperano che accada la stessa cosa adesso, tuttavia il finale perfetto che è stato dato alla serie e le parole pronunciate da Netflix in un passato non troppo lontano, lo rendono assolutamente improbabile. "Ultima ultima eh", aveva scritto Netflix Italia lo scorso anno, riferendosi alla season in arrivo.

Tempo fa, inoltre, Tom Ellis ha dichiarato di non essere disposto a tornare per una settima stagione. "Sei stagioni sono un traguardo per me. È stato un viaggio importante emotivamente e non credo di voler continuare. Anzi, so di non volerlo. In primo luogo perché voglio sapere che stiamo finendo e poi perché mi sono divertito, e penso sia giusto regalare agli spettatori e alla serie un finale appropriato."

E, alla fine, così è stato. Tuttavia arriva un messaggio che lascia qualche speranza di rivedere alcuni dei protagonisti in futuro. L'interprete di Rory Brianna Hildebrand si è detta disponibile a tornare in uno spin-off di Lucifer! Chissà, intanto i fan possono godersi gli episodi della sesta e ultima stagione dello show disponibile su Netflix!