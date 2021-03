Lucifer 6, perché la serie si concluderà alla prossima stagione?

Siamo in attesa di vedere la seconda parte della quinta stagione di Lucifer, popolare serie che da qualche anno è stata rilevata da Netflix, che l'ha salvata da una conclusione anticipata, e portata avanti con dei nuovi episodi. Sappiamo che la sesta stagione dello show con Tom Ellis come protagonista sarà l'ultima, e oggi parleremo del perché.

Abbiamo scoperto che Kevin Alejandro dirigerà il penultimo episodio della sesta e ultima stagione di Lucifer, ma oggi vogliamo trattare delle motivazioni che hanno portato Netflix, alla fine, a decidere di concludere le avventure del diavolo più amato della televisione con il sesto ciclo di episodi.

Un prolungamento inaspettato

La prima cosa da notare è che, i piani originali per lo show, dopo che Netflix ha acquistato i diritti di Lucifer da FOX il 15 giugno 2018, prevedevano che la serie si concludesse con una quinta stagione. Dopo aver trasmesso il quarto arco narrativo l'8 maggio 2019, il 6 giugno dello stesso anno la piattaforma rinnova la serie per una , stagione 5 composta da 10 episodi, diventati poi 16 e divisi in due parti, di cui la seconda è ancora inedita.

I grandissimi numeri dello show, tuttavia, hanno ancora una volta salvato il prodotto ideato da Tom Kapinos, che ottiene un ennesimo rinnovo il 23 giugno del 2020, per una sesto e ultimo ciclo di episodi.

Perché Netflix farà finire Lucifer con la stagione 6?

È quindi ovvio, andando ad analizzare la storia dello show, che con ogni probabilità persino la produzione era già pronta a completare la trama con il quinto arco narrativo, e che forse sarebbe stato esagerato arrivare a procedere a oltranza con i rinnovi. Gli ascolti straordinari della serie, da un lato, hanno sicuramente spinto Netflix a spingere per la stagione 6; tuttavia, anche il desiderio di dare una conclusione degna a Lucifer avrà portato alla decisione di non andare avanti ulteriormente. Forse, è meglio così.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su 5 cose che ci preoccupano in vista dell'uscita della seconda parte della quinta stagione di Lucifer, la palla passa a voi: vi dispiace che Lucifer si concluderà con la sesta stagione? Avreste voluto vedere ancora nuove puntate nei prossimi anni? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!