Lucifer 6, quali personaggi avrebbero meritato più spazio nel gran finale?

Il finale di Lucifer 6 è stato considerato perfetto da molti. La serie TV con Tom Ellis ha dato infatti una degna conclusione a tutti i suoi protagonisti. Oggi ci si chiede, però, se c'è qualcuno che è stato lasciato indietro o per cui gli sceneggiatori avrebbero potuto pensare un finale migliore? Ecco cosa ne pensiamo noi.

Sono due i personaggi per cui forse si sarebbe potuto fare di più. Uno di questi è Chloe. Anche se ha avuto spazio e secondo molto il suo finale è giusto, per altri qualcosa non va. Infatti la separazione tra Chloe e Lucifer, fino alla morte di lei, ha lasciato l'amaro in bocca a molti. Questo perché passerà del tempo, in cui i due condurranno vite separate. Ma a questo punto non saranno necessariamente miserabili perché distanti? E anche la reunion sembra non convincere proprio tutti: cosa succede se Lucifer si annoia o decide di tornare a LA? Lei lo segue sulla terra come fantasma? Ricordiamo che non siamo più nel mondo che conosciamo a questo punto, ma all'Inferno.

Un altro personaggio che non ha avuto né lo spazio né il finale che meritava è la figlia di Chloe e Dan Trixie. La piccola interpretata da Scarlett Estevez era stata tra i primi ad essere in grado di avere a che fare con angeli e demoni, ed era sempre stata la più protetta da tutti. Nella stagione 6, tuttavia, appare appena, ed è l'unico personaggio a non avere un suo spazio nel finale. Che, aggiungiamo, meriterebbe.

