Lucifer 6, le prime foto dall'episodio animato della serie Netflix

La sesta stagione di Lucifer sta per arrivare su Netflix, e uno degli episodi più attesi è senz'altro quello animato, "Yabba Dabba Do Me". Vediamo insieme le prime immagini!

Lucifer non si è davvero fatto mancare nulla nel corso degli anni.

Abbiamo avuto l'episodio musical, abbiamo avuto l'episodio in bianco e nero, e ora avremo anche un episodio tutto animato!

Si tratta del terzo episodio della sesta stagione di Lucifer, e come rivelato dagli showrunner della serie, delle animazioni si sono occupati dei veterani di casa DC, ovvero il team dietro la serie animata di Harley Quinn prodotta da HBO Max.

Come potete nelle vedere dalle foto presenti anche nella nostra gallery, sono infatti molto simili il design di Chloe (Lauren German) e quello di Harley (Kaley Cuoco), e guardate che mento che sfoggia Lucifer (Tom Ellis)! Chissà cosa combineranno questi due in forma animata...

E per chi si stesse preoccupando del fatto che un episodio animato potrebbe essere poco inerente allo show, sono ancora gli showrunner a rassicurarci: ci sarà una giustificazione "decisamente organica, similmente a come accaduti per l'episodio musical".

La sesta e ultima stagione di Lucifer debutterà il 10 settembre su Netflix, e allora si che ci sarà da ridere, piangere e gridare (parola di Tom Ellis).