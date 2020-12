Lucifer 6: la produzione continua nonostante i casi di positività al Covid-19

Le produzioni televisive di tutto il mondo hanno dovuto imparare a convivere con il Covid-19. Molte sono state le precauzioni prese negli ultimi mesi per evitare la diffusione del virus ma, sembra che sempre più serie debbano nelle ultime settimane abbiano dovuto fare i conti con vari casi di positività. Tra queste c'è anche Lucifer.

Come riportato da Variety, la serie Netflix ha registrato ben 13 casi positivi di coronavirus dall'inizio di novembre, ma nonostante ciò, la produzione dell'ultima stagione continua a procedere a pieno ritmo. Secondo il rapporto, i casi positivi sono stati rapidamente isolati e non sono considerati parte di un cluster o focolaio più ampio. Fortunatamente le star dello show non avevano avuto alcun contatto con questi membri della troupe e per tale ragione le riprese non sono state interrotte.

La produzione della sesta stagione di Lucifer è iniziata lo scorso ottobre, subito dopo il termine dei lavori della seconda metà della quinta stagione. Come molti altri show, anche questo aveva subito una lunga interruzione all'inizio della diffusione della pandemia e probabilmente questo stop ha permesso agli showrunner di riflettere sul prosieguo della serie.

Lo scipt della sesta stagione di Lucifer è stato ultimato il mese scorso e siamo sicuri che non deluderà assolutamente le aspettative dei fan. In attesa di scoprire come andranno le cose, date un'occhiata alle 5 migliori scene di Lucifer.