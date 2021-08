Lucifer 6, tutti i protagonisti insieme per l'ultima volta nel nuovo poster

L’uscita della sesta ed ultima stagione di Lucifer si avvicina e per iniziare la promozione, TVLine ha presentato in esclusiva il primo poster ufficiale della serie con protagonista Tom Ellis.

Lucifer è andato in onda per la prima volta per tre stagioni su Fox prima di essere cancellato e successivamente salvato da Netflix grazie anche alla pressione dei fan. Il servizio di streaming avrebbe dovuto realizzare solo due stagioni aggiuntive ma l’anno scorso, tuttavia, è stata annunciata la sesta e ultima stagione di Lucifer.



Durante il Comic Con è stato diffuso il trailer di Lucifer e sembra proprio che il protagonista amato dai fan, avrà un aspetto drasticamente diverso negli ultimi dieci episodi dello show, ora che il Diavolo ricoprirà un nuovo ruolo, quello di Dio. Adesso il suo mondo sarà molto diverso, così come il suo rapporto con l'amore della sua vita Chloe Decker (Lauren German).

Il poster, che potete vedere in calce alla notizia, presenta l'intero cast principale riunito intorno a Lucifer, che è seduto su una poltrona di pelle come se fosse un trono. Il poster non svela niente della trama ma se qualcuno si chiedeva se il nuovo ruolo di Lucifer come Dio avrebbe cambiato l'estetica infuocata della serie, ora ha la sua risposta.

Una cosa particolarmente interessante da notare in questo poster è la presenza di Dan Espinoza (Kevin Alejandro) dato che è morto nella quinta stagione ed è stato rivelato che non è arrivato in paradiso. Tuttavia, gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich erano determinati a trovare un modo per includere Alejandro nell'ultima stagione della serie, ed è sicuro che ci sono riusciti.

La sesta stagione di Lucifer debutterà venerdì 10 settembre su Netflix.