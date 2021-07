Lucifer 6, quando esce la prossima stagione su Netflix?

La sesta stagione di Lucifer non è più una sorpresa. Prima si pensava che la serie potesse terminare con la quinta stagione, ma poi Netflix è riuscita nell'intento di realizzare un ultimo ciclo di episodi per donare (si spera) una degna conclusione alla serie. Ecco tutte le novità sull'uscita della nuova stagione.

La seconda parte della quinta stagione ha debuttato su Netflix poco più di un mese fa, ma già il pubblico chiede a gran voce l'arrivo della sesta stagione. In realtà proprio la quinta stagione doveva essere l'ultima, ma Netflix è riuscita a salvare la cancellazione di Lucifer da parte di Fox dopo il grande successo riscosso in pochissimo tempo essendo schizzato tra gli spettacoli più bingewatchati del servizio di streaming.

La sesta stagione, tuttavia, sarà ufficialmente l'ultima. Inutile tirare ancora alle lunghe la corda, altrimenti si rischierebbe di spezzarla. Quando potrebbe, però, arrivare su Netflix? È ancora troppo presto per poter parlare di data di uscita esatta, dato che la seconda parte della quinta stagione è arrivata, con suoi otto episodi, solo il 28 maggio scorso a causa dei problemi legati alla pandemia di Covid-19. Tutto quello che sappiamo è che il 6 ottobre 2020 sono iniziate le riprese della stagione 6 quasi contemporaneamente alla produzione degli ultimi episodi della seconda parte della quinta stagione. Forse anche la stagione 6 sarà divisa in due parti e, in tal caso, la conclusione della produzione della prima parte è avvenuta il 29 marzo 2021.

In poche parole è tutto pronto, ma con molta probabilità la sua uscita non avverrà prima del 2022, in modo da lasciare al pubblico il giusto tempo per digerire la storia del quinto capitolo, con i suoi numerosi colpi di scena. Manca comunque l'ufficialità da parte di Netflix, pertanto potrebbe anche anticipare a sorpresa l'uscita per quest'anno.

Sappiamo già che ci sarà un atteso ritorno nella stagione finale di Lucifer, ma Chris Rafferty è consapevole che "tutte le cose belle finiscono". Quindi, in attesa della data di uscita ufficiale, ecco cosa bisogna aspettarsi dalla stagione 6 di Lucifer.