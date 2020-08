Lucifer 6: il rinnovo imprevisto ha sconvolto i piani degli showrunner

La notizia del rinnovo di Lucifer per una sesta stagione, che però sarà anche l'ultima, sembra aver colto di sorpresa persino gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson, ecco quindi le loro reazioni.

Modrovich, che è anche produttore esecutivo della serie, ha recentemente commentato insieme al sui collega la scelta di Netflix, del tutto inattesa, di rinnovare la serie con Tom Ellis per un'altra stagione: potete immaginare la loro sorpresa, soprattutto a fronte di una quinta stagione, in due parti, ancora in produzione!

"Avevamo iniziato a scrivere il finale quando abbiamo avuto notizia [del rinnovo dell'ultimo minuto]", ha dichiarato Modrovich, mentre Henderson ha promesso che il pubblico vedrà "quanto Tom sia dannatamente bravo, cioè... Peccaminosamente buono!", alludendo al duplice ruolo che spetterà a Lucifer Morningstar nei prossimi episodi.

I due sarebbero quindi stati colti alla sprovvista, ma in altre interviste si sono detti entusiasti dell'opportunità concessa loro di ampliare e caratterizzare maggiormente il cast e i personaggi, tra cui lo stesso protagonista, tanto che la quinta e sesta stagione di Lucifer costituiranno un unico arco narrativo.

